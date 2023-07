Filho mata mãe a enxadadas em Belo Horizonte

MP Mateus Parreiras

Uma mulher de 65 anos foi morta a golpes de enxada pelo filho, de 40 anos, após surto psicótico. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (09/07), no Bairro Itaipu, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.



De acordo com informações da Polícia Militar, o homem morava com os pais e seria portador de transtornos mentais e usuário de drogas. Vizinhos e o próprio pai disseram à PM que, nos últimos dias, o suspeito vinha apresentando comportamento estranho e agressivo, mesmo fazendo uso de medicamentos psiquiátricos.



Na madrugada, em meio a um surto, segundo relatos, ele atacou a mãe, Eni de Oliveira, a golpeando sucessivas vezes na cabeça. Depois do crime, o homem fugiu, mas foi localizado e preso pelos militares do 41º Batalhão da Polícia Militar.

