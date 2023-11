Defesa Civil alerta para tempestade em dias de shows da Taylor Swift em SP

A Defesa Civil do estado de São Paulo emitiu, nesta quarta-feira (22/11), um alerta sobre a possibilidade de chuvas e rajadas de vento intensas para o estado de São Paulo entre esta quinta-feira (23/11) e sábado (24/11). O período coincide com dois shows da da cantora Taylor Swift na capital paulista. A artista se apresentará no Allianz Parque entre 24 e 26 de novembro.

As chuvas fortes em diversas regiões do estado podem ter rajadas de vento de 40 km/h a 80 km/h. Na região metropolitana de São Paulo é estimado uma chuva acumulada de até 175 milímetros. A Defesa Civil orienta aos moradores a evitar áreas arborizadas durante a tempestade e a não enfrentar enchentes.

Cabe frisar, que ao longo de novembro, São Paulo vem enfrentando fortes chuvas. No início do mês, um temporal deixou estragos e resultaram na falta de energia por mais de uma semana. No último fim de semana, a prefeitura de São Paulo cancelou todos os eventos ao ar livre. A medida acatou alerta da Defesa Civil para fortes chuvas.

Passagem marcada por condições climáticas

A passagem da artista no último fim de semana, no Rio de Janeiro, foi marcada pela onda de calor que atingiu o país. No primeiro dia do show, sexta-feira (17/11), a sessão térmica no Estádio Nilton Santos, local do show, era de 60ºC.

