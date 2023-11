Zezé Di Camargo assume ter traído Zilu durante casamento: "Bagaceira"

Zezé Di Camargo abriu o coração sobre o casamento de três décadas que manteve com a ex-mulher, Zilu Godoi, mãe dos seus três filhos, Wanessa, Camilla e Igor Camargo. O cantor sertanejo admitiu ter traído a socialite, durante o período em que mantiveram a união.

Em entrevista ao podcast PodCats, apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães, nesta quarta-feira (22/11), o cantor sertanejo assumiu ter traído ela. "Eu sou um homem vivido, que passou por todas as experiências com mulheres na vida", iniciou.

"Eu era bagaceira"

"Teve uma época na minha vida, de 1992 a 2005, que eu era bagaceira. Eu passava o rodo. Eu não nego isso", disparou Zezé Di Camargo. "Tem amigos que perguntam como eu fazia, porque hoje em dia, qualquer coisa que a gente faz, está na internet. Eu assumo isso", explicou o atual noivo de Graciele Lacerda, que se defendeu de que, apesar da infidelidade, sempre foi um pai presente na vida dos filhos.

"Isso não quer dizer que eu deixei de ser um p*** pai, que eu deixei de cumprir com as minhas obrigações. Que eu deixei de amar meus filhos", afirmou Zezé, que então decidiu acabar o casamento com Zilu Godoi, após se sentir cansado de viver uma vida dupla. "Eu cheguei num momento e falei: não dá mais para segurar essa onda. Quando eu sai fora, eu fui detonado", contou.

