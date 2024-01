Acidente na Bahia: prefeitura de Jacobina realiza velório coletivo

A prefeitura do município de Jacobina (BA) realizou, entre a noite desta segunda-feira (8/1) e o fim da tarde desta terça (9/1), um velório coletivo para as vítimas do acidente envolvendo um micro-ônibus e um caminhão, ocorrido na BR-234 no fim da noite de domingo (7/1). Centenas de pessoas compareceram para prestar condolências às famílias das vítimas.

Das 24 pessoas mortas no acidente, 21 eram habitantes de Jacobina e retornavam de uma excursão em grupo à cidade litorânea de Guarajuba. Eles estavam dentro do micro-ônibus quando o veículo colidiu frontalmente com um caminhão, próximo a São José do Jacuípe, no norte do estado.

A cerimônia foi divida entre pontos da cidade, sendo o maior deles o Ginásio Municipal de Esportes Paulo Santos Gomes, na Avenida Centenário, onde foram velados os corpos de nove das vítimas. Além disso, pelo menos dois templos religiosos, um bar e um clube do município também sediaram velórios.

Segundo o prefeito de Jacobina, Tiago Dias (PCdoB), ao menos 14 das 21 vítimas jacobinenses serão veladas na cerimônia. O prefeito percorrerá todos os velórios para encontrar as famílias enlutadas. “Nós disponibilizamos ambulâncias e médicos nos pontos dos velórios. A todo momento alguém precisa de atendimento. É um momento de muita dor”, afirmou.

Dias decretou, ainda na manhã de segunda-feira, estado de luto de três dias no município. Posteriormente, o período foi estendido para sete dias e deve durar até a próxima segunda (15/1).

Algumas famílias optaram por realizar cerimônias particulares. A guia turística que acompanhava o grupo, Michele da Silva, de 32 anos, foi velada em casa pela família. Ela é filha do dono da empresa Naldo Transportes, responsável pelo micro-ônibus utilizado na excursão.

População comovida

Com pouco mais de 80 mil habitantes, o município de Jacobina viveu grande comoção da população com o acidente. Centenas de pessoas compareceram aos pontos onde os corpos foram velados para prestar condolências.

