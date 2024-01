Jovem atropelado por motorista embriagado em SP acorda de coma

O jovem Matheus Almeida Martins, de 18 anos, acordou de um coma induzido, nesta terça-feira (9/1), após ter sido atropelado por um motorista embriagado, em Peruíbe, no litoral de São Paulo, no dia 29 de dezembro do ano passado. Com o choque da colisão com o parabrisa do veículo, o rapaz teve um endema cerebral e estava desacordado.

Segundo informações do portal G1, o pai de Matheus atribuiu a recuperação do jovem à fé. "Anjos intervieram na vida dele", desabafou Alessandro de Almeida. Matheus Almeida Martins ainda está internado no Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande, também em São Paulo.

O acidente ocorreu na noite do dia 29 de dezembro, no bairro do Guaraú. Além de Matheus, um amigo que estava com ele foi atropelado e sofreu escoriações no corpo, mas passa bem.

Motorista disse que jovem se ‘jogou’



De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia Sede de Peruíbe (SP), o motorista do carro que atropelou o jovem relatou aos policiais militares que dirigia o carro pela via quando um dos meninos se “jogou” na frente do veículo.

Quando o motorista foi desviar o carro do primeiro jovem, segundo ele, acabou atropelando o segundo menino.

A defesa do motorista não foi localizada até a última atualização desta matéria. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que os policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, verificaram que o motorista, sob efeito de álcool, havia atropelado os jovens. As vítimas, de acordo com a secretaria, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

O carro do motorista e as bicicletas das vítimas foram apreendidas.

O Correio contatou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) para coletar mais informações sobre o atropelamento e aguarda respostas.