Um dos assaltantes de turistas em duna é preso no Ceará

Na última terça-feira (9/1), uma tentativa de assalto durante um passeio de buggy nas dunas da Praia do Cumbuco, em Caucaia, no Ceará, chocou turistas e moradores locais. Dois criminosos armados surgiram no local e tentaram abordar um veículo que transportava turistas. No entanto, graças à rápida ação do motorista, eles conseguiram escapar ilesos.

Nesta quinta-feira (11/1), a polícia anunciou a prisão de um dos suspeitos envolvidos no incidente. Antônio Carlos da Silva, conhecido como "Kekel", de 25 anos, foi detido na Praia do Icaraí, apenas alguns quilômetros de distância do local do crime. O suspeito tem um extenso histórico criminal, com antecedentes por homicídio, porte ilegal de arma e 12 processos por roubo. Nas imagens divulgadas pela polícia, é possível ver que ele vestia as mesmas roupas do dia do crime.

No entanto, outro suspeito ainda está foragido. Francisco Jamerson, conhecido como "Chambinho", continua sendo procurado pelas autoridades.

Turista grava tentativa de assalto em buggy em dunas no Ceará (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O momento da tentativa de assalto foi registrado em vídeo por um dos turistas presentes no passeio. Nas imagens, é possível perceber o susto e a incredulidade dos visitantes quando percebem que a ação dos ladrões era real e não fazia parte da experiência turística. Antes do passeio, eles haviam pedido ao motorista uma rota "com emoção", o que acabou levando alguns a pensarem que se tratava de uma pegadinha.

Assim que os criminosos apontaram as armas em direção ao veículo, o motorista acelerou e conseguiu fugir dos assaltantes. Outro buggy que transportava turistas também conseguiu escapar da ação criminosa.

Um dos turistas, ao relembrar o ocorrido, relatou a surpresa diante da situação. "A gente pediu que nosso passeio fosse com emoção, e a nossa ingenuidade foi tão grande que primeiro a gente achou que fosse encenação, fazia parte do passeio", revelou o visitante de Santa Catarina ao portal g1.