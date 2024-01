Chuvas causam alagamento e cancelamento de show no Rio de Janeiro

Nesta madrugada, o Rio de Janeiro entrou para o estágio 3 de alerta, em uma escala até 5, por causa dos temporais - (crédito: Divulgação/Centro de Operações Rio) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Fortes chuvas atingiram o Rio de Janeiro na madrugada deste domingo (21/1) e causaram alagamentos em vários pontos. Segundo o Centro de Operações, o município entrou para o estágio 3 de alerta, em uma escala até 5, por causa dos temporais, e voltou para o nível 2 nesta manhã. Entretanto, as condições do tempo seguem instáveis, devido ao deslocamento de uma frente fria pelo oceano e o transporte de umidade.

O estágio 2 significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Portanto, há possibilidade de nova mudança de estágio por conta da chuva. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo paes, pediu para que a população evite deslocamentos desnecessários e se abrigue em locais seguros para evitar os riscos dos temporais.

Chuva forte provoca alagamentos em várias regiões do Rio na madrugada deste domingo

Botafogo, Catete, Flamengo, Lapa e mais bairros registraram pontos de interdição. A Defesa Civil do Rio afirma ter acionado 85 sirenes em 54 comunidades.

(Na imagem,a Av. Mem de Sá,na Lapa). pic.twitter.com/sUvkcGsmeC — ???ϒ (@LevySallahK) January 21, 2024

No noite de sábado (20/1), um show da cantora Pitty no Morro da Urca teve de ser interrompido por causa da tempestade. Os fãs ficaram ilhados até que a chuva passasse, pois bondes do Pão de Açúcar usados para o deslocamento das pessoas deixaram de funcionar.

Desde a madrugada de domingo, o Corpo de Bombeiros atua em todo o estado. Segundo a corporação, foram cerca de 30 atendimentos relacionados às chuvas, como salvamentos, inundações e alagamentos. Até o momento, não há relatos de novas vítimas. No último fim de semana, doze pessoas morreram em decorrência dos temporais no Rio de Janeiro.

O governador do estado, Cláudio Castro, endossou o apelo do prefeito Eduardo Paes e disse que o governo está acompanhando as chuvas. "É importante reforçar o alerta: protejam-se, evitem áreas de risco e sigam as orientações da Defesa Civil. Nossos órgãos de resposta estão mobilizados para atender prontamente as ocorrências deste domingo", afirmou Cláudio.

Chuvas intensas nas últimas horas, principalmente na Baixada Fluminense. Desde cedo estou em contato direto com os prefeitos e determinei apoio imediato aos municípios mais atingidos. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) January 21, 2024

"A previsão indica que novas chuvas estão por vir ao longo deste domingo. Toda nossa atuação seguirá empregada na garantia da segurança e do suporte necessário à população", emendou o governador.