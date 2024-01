Ministério da Saúde anuncia R$ 55 milhões para ações contra hanseníase

O “Janeiro Roxo” marca o mês de conscientização e de combate à hanseníase no Brasil. O Ministério da Saúde anunciou que irá investir cerca de R$ 55 milhões na prevenção e no tratamento da doença. O dinheiro visa a execução de ações prioritárias para mitigar o problema de saúde pública.

Do montante, R$ 50 milhões serão destinados para 955 municípios nas 27 unidades da Federação, locais de alta endemia, ou seja, onde há o registro de mais de 10 casos por 100 mil habitantes. Os municípios indicados deverão investir o valor em planos de busca e detecção de novos casos da doença, além de disponibilizar testes rápidos em contatos registrados a partir de 2023, rastreio dos enfermos e resgate de vítimas em situação de abandono.

A medida compõe as medidas de estratégia do Ministério da Saúde no Comitê Interministerial para Eliminação de Tuberculose e de Outras Doenças Determinadas Socialmente (Ciedds). Junto ao valor de R$ 5 milhões investido na pasta em 2023, a aplicação também contempla a pesquisa e o desenvolvimento nacional de uma vacina e novos testes para a hanseníase.



Para que a expansão da produção nacional de itens necessários para o Sistema Único de Saúde reduza a dependência do Brasil de produtos farmacêuticos internacionais, a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS) também integra as ações de combate e prevenção à doença.

Vacina contra hanseníase

O projeto da vacina Lepvax é uma ação conjunta do Ministério da Saúde com o laboratório Fiocruz, sendo a primeira vacina específica para hanseníase do mundo. O projeto espera liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para seguir para as próximas fases de testes.



*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro