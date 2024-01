Atriz de Chiquititas produz conteúdo adulto grávida

Renata Del Bianco, atriz que interpretou a personagem Vivi na novela "Chiquititas", versão 1997, está recebendo uma enxurrada de críticas na web, após confirmar que não pararia de produzir conteúdo para plataformas adultas mesmo após descobrir que está gravida de seu segundo filho.

A atriz, que atualmente se sustenta através do trabalho em plataformas como Onlyfans e Privacy, aproveitou para rebater os comentários negativos que tem recebido por conta de sua decisão. “Para sua opinião sobre uma mulher livre, solteira e independente estar grávida: caguei. Gente, eu estou grávida, não fui bentificada!”, rebateu ela, em publicação nas redes sociais.

Em outra publicação, Renata, que já é mãe da pequena Aurora, de 4 anos, falou sobre a descoberta da nova gestação. “Sempre quis ser mãe e fui abençoada com a princesa mais doce do mundo, a Aurora. Mas meu maior sonho sempre foi ser mãe de dois. O tempo passou, a vida mudou, o sonho foi ficando cada vez mais distante… até que Papai do céu nos abençoou novamente: estou grávida!”, contou a atriz.

Nesta publicação, um seguidor logo questionou se ela iria pausar o conteúdo adulto. E a resposta foi a seguinte: "Jamais", declarou ela, que já deixou claro que continuará como mãe solo. Sobre encarar uma nova gestação solteira, alguns fãs de Renata demonstraram apoio.

"Que coisa linda! E que caia por terra que só é possível realizar o sonho de ser mãe se estiver dentro de um relacionamento. Que vocês sejam abençoados com muita saúde e uma rede de apoio ponta firme e maravilhosa", desejou a admiradora da atriz.

