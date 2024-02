Dengue: paciente se rasteja pedindo atendimento em UPA de Ceilândia

Um paciente, de 35 anos, com sintomas da dengue, se rastejou em busca de atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ceilândia Norte. O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (31/1), quando Ailton da Silva Costa, 35 anos, chegou acompanhado de dois amigos. "Eu vou invadir", disse o rapaz antes de implorar por atendimento.

Segundo os amigos, já havia três dias que Ailton vem tendo vômitos e dores atrás dos olhos. Antes de chegar na UPA, ele tentou atendimento no Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde apresentou febre alta. Na unidade, pacientes relatam que é comum o encaminhamento a uma UPA da região.

Após pedir para ser atendido na recepção, vigilantes da unidade deixaram o rapaz passar na frente de outros pacientes e receber atendimento na triagem. Entretanto, os funcionários pediram para ele ficar sem o cobertor — mesmo com calafrios — para poder ser examinado.

Moradora da Guariroba, bairro de Ceilândia, a produtora de eventos Pâmela Farias, 25, estava ajoelhada no chão próxima de Ailton. Agasalhada e com dores no corpo, ela não exitou em sair de casa e ir direto à UPA por saber que não conseguiria atendimento no HRC.

"Estou com calafrio, muita dor no corpo, e tive febre de 38,7?C. Estou aqui desde as 19h e vai dar 21h. O governo não se organiza para poder atender a demanda de mosquito da dengue, porque sabem que vai estar chovendo nesta época e não vi ações na minha rua no fim do ano passado, só agora em janeiro", desabafa a jovem.















Cinco dias com dor de cabeça

A técnica de enfermagem Danúbia Gomes, 42, é uma das pacientes sentadas na fila de espera que se esquentava com agasalho devido à calafrios, sintomas que ela vem sentindo há cinco dias. Com dores atrás da cabeça e febre de 38,5ºC, ela foi direto à UPA para tentar atendimento ainda durante a noite. "Estou com os olhos praticamente fechados de tanto que está ardendo de dor", detalha.

Em casa, ela mora com meu marido e dois filhos, mas questiona se os vizinhos praticam o mesmo cuidado que ela tem com a limpeza dos possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. Na família ela tem ciência de duas pessoas que foram internadas na unidade de terapia intensiva (UTI) devido à baixo nível de plaquetas no sangue. "O governo tinha que prestar mais atenção antes. Tiraram os agentes de saúde das casas e aconteceu isso tudo", desabafa Danúbia.