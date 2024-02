Mulher afirma ter sido estuprada por 12 homens em festa de PMs: "Fizeram fila"

Uma mulher de 33 anos denuncia ter sido estuprada por 12 homens, entre eles 11 policiais militares, em uma festa em Guarujá, no litoral de São Paulo. O evento ocorria em uma casa alugada por um grupo de PMs no bairro Balneário Praia do Pernambuco. De acordo com a vítima, ela foi dopada e os homens fizeram "fila" para praticar os abusos.

A mulher foi convidada para ir com uma amiga para a festa, que tinha cerca de 20 pessoas, a maioria homens. A vítima acredita que tenham sido colocados entorpecentes na bebida dela, pois ficou "dopada".

Inicialmente, a mulher teve uma relação consensual com um dos participantes da festa em um quarto. Porém, após "apagar" no cômodo, os demais homens se organizaram para estuprá-la. "Eles fizeram uma 'fila' e eu conseguia ouvir algumas coisas. Diziam: 'Vai logo! Deixa que é a minha vez'", disse a vítima ao g1.

Ela só acordou no dia seguinte, ainda na casa alugada. A amiga que foi com ela disse que não sabia nada sobre o estupro e achou inclusive que as "relações" tinham sido consensuais.

A mulher não se lembra de todos os detalhes do estupro, que lhe foram contados por um amigo que também estava na festa e disse que foi responsável por interromper os abusos. Porém, a vítima acredita que ele (o único que não faz parte da PM) também participou do crime.

Em nota ao g1, a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo informou que a Polícia Civil abriu uma sindicância para apurar a participação dos militares no ato, investigado como "estupro de vulnerável". O caso foi registrado pela vítima na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher da capital paulista e encaminhado para a DDM de Guarujá.