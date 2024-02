Dono de padaria ameaça cliente de morte após briga por causa de notebook

Uma briga em uma padaria de Barueri, na Grande São Paulo, terminou em ameaça de morte na quinta-feira (1ª/2). Conforme mostram imagens publicadas nas redes sociais, o dono do estabelecimento começou uma discussão com um cliente ao perceber que ele estava com um notebook em cima da mesa.

O tom da discussão se eleva e o dono da padaria parte para os xingamentos e ameaças. "Você se acha homem? Olha que m*** você é, cara. Vamos lá fora resolver isso aí", diz o homem na gravação.

Um segundo vídeo mostra o proprietário da padaria correndo atrás do cliente com um pedaço de madeira nas mãos. Ele é detido por funcionários do estabelecimento, mas grita ameaças de morte. "Se achar você e vou te matar. Vou achar vocês dois", grita, referindo-se ao amigo do cliente, que gravava a cena.

Não pode usar celular e computador na Padaria Bethaville Barueri. Segue o fio. pic.twitter.com/CBwSDr2Yfx — cici (@cicianjo) February 2, 2024

Ao Uol, a Secretaria de Segurança de São Paulo confirmou o caso e informou que a confusão foi registrada como crime de ameaça.

Em suas redes sociais, o cliente, o empresário Allan Barros, afirmou que acionou o "departamento jurídico" e ainda acusou o dono da padaria de ter comportamento hostil recorrentemente.

Na página do Empório Bethaville no site Reclame Aqui, há relatos parecidos com o de Allan. "Proprietário da padaria tem o hábito de expulsar os clientes", diz uma reclamação de 17 de novembro do ano passado. "Fui almoçar nesse restaurante e enquanto esperava um amigo chegar, o dono nos perguntou grosseiramente se estávamos lá para comer ou fazer coworking, porque lá não era lugar para trabalhar. Quando reclamei da indelicadeza dele o mesmo retrucou grosseiramente: 'Ou comem ou vai embora'", disse outro usuário, em 3 de outubro.

O Correio tenta contato com o estabelecimento. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.