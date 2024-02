Mãe, filhos e neto morrem após fio de alta tensão cair em piscina no PR

Uma mulher, dois filhos e um neto ainda em gestação morreram, nesse domingo (4/2), depois que um fio de alta tensão ter se rompido e cair em uma piscina, após ser atingido por um galho de árvore, na cidade de Rio Branco do Sul, no Paraná. As informações são do g1.

As vítimas teriam sido identificadas como Roseli da Silva Santos, de 41 anos, e os dois filhos dela Emily Raiane de Lara, de 23 anos, que estava grávida, e Agner Cauã Coutinho dos Santos, de 17 anos.

Outras nove pessoas precisaram ser socorridas após a queda do fio e foram encaminhadas para unidades de saúde próximas.

Havia cerca de 40 pessoas na casa quando tudo ocorreu, segundo testemunhas. A residência tinha sido alugada pelo grupo, que afirmou que não chovia na hora da queda do fio, mas ventava bastante.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná.