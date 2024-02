Fevereiro terá chuva abaixo da média em áreas do Norte, Sul, de MT e GO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuvas abaixo da média em parte da região Norte e em áreas da região Sul e dos Estados de Mato Grosso e Goiás. Em grande parte das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste, além de áreas do Pará, Amapá, Tocantins e Paraná, a previsão indica chuvas dentro ou ligeiramente acima da média, informou o instituto em nota divulgada pelo Ministério da Agricultura.

O ministério observa que a previsão de chuva acima da média para áreas do Matopiba, região formada por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, em fevereiro, irá contribuir para a manutenção da umidade no solo e o desenvolvimento das lavouras de primeira safra.

Essas áreas já apresentaram aumento na umidade do solo devido ao retorno das chuvas mais regulares nos meses de dezembro e janeiro, possibilitando o avanço da semeadura e o desenvolvimento dos cultivos, segundo o instituto. O mesmo cenário é previsto para o Brasil Central.

No Sul, os volumes de chuva previstos acima da média para o mês tendem a manter os níveis de água no solo elevados, favorecendo o desenvolvimento dos cultivos de primeira safra, além da semeadura e colheita de parte das lavouras. Entretanto, em áreas onde a previsão indica chuvas próximas ou ligeiramente abaixo da média, podem afetar o desenvolvimento dos cultivos em estágios fenológicos de maior necessidade hídrica.

Temperatura

As temperaturas devem ficar acima da média em praticamente todo o País, acima de 25ºC. Em áreas do Amazonas, Pará, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Matopiba, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco, a temperatura média poderá chegar aos 30ºC.

Já no centro-sul do Rio Grande do Sul e no sul de Minas Gerais, são previstas temperaturas próximas à média. No sul do Espírito Santo, leste de Santa Catarina e Rio de Janeiro, a previsão indica temperaturas ligeiramente abaixo da média.