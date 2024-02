73% das brasileiras têm medo de sofrer assédio no carnaval, diz pesquisa

Uma pesquisa do Instituto Locomotiva e Question Pro entrevistou mulheres de todo o Brasil para entender a percepção sobre o assédio no carnaval. Os resultados revelaram que sete em cada 10 brasileiras têm medo de sofrer assédio durante a maior festa do país e metade afirmou já ter passado por situações desse tipo.

Os dados também apontam que 86% da população brasileira concorda que ainda existe assédio no carnaval e que é responsabilidade de todos combater a prática.

A maioria (81%) acredita também que há problemas em um homem "roubar um beijo" de uma mulher se ela estiver bêbada ou com pouca roupa. No entanto, a proporção é menor (68%) para quem discorda de que se a mulher está com pouca roupa é porque quer beijar.

Entre as mulheres, 50% afirmaram já ter vivido uma situação de assédio durante o carnaval. Considerando a interseccionalidade de raça, as negras somam 52% e as brancas, 48%. O mesmo entre as brasileiras que temem sofrer assédio (73%) — 75% são negras e 70%, brancas.

"Mesmo com importantes campanhas contra o assédio nos últimos anos, as mulheres ainda se sentem vulneráveis durante o carnaval. Já passou da hora de rompermos com a ideia de que a roupa que a mulher está usando ou o consumo de bebida alcoólica justificam o assédio. Nenhuma mulher deveria ter medo de ser assediada, nunca. A responsabilidade é de todos nós", afirma Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva.

A pesquisa quantitativa possui abrangência nacional e entrevistou 1.507 homens e mulheres com 18 anos ou mais, entre 18 e 22 de janeiro de 2024.