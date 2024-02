Homem atira em devedor e depois vai ao local do crime para disfarçar

O suspeito de balear um homem por conta de uma dívida de R$ 245 mil foi preso pela Polícia Militar em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesta segunda-feira (5/2), após voltar ao local do crime se fazendo de desentendido, segundo informação dos militares. Outra pessoa que estaria envolvida no caso também foi detida.



A vítima foi baleada duas vezes, no pescoço e no peito. O crime aconteceu no Bairro Planalto, na zona oeste da cidade. O homem sobreviveu e contou aos policiais que o atirador foi até a casa dele atrás do pagamento da primeira parcela da dívida.

Minutos depois, já com a PM fazendo buscas pelo suspeito, ele chegou à casa da vítima e disse estar surpreso com o que tinha acontecido. Essa seria uma forma de conseguir um álibi, segundo os policiais.



Com a suspeita, os policiais questionaram o homem, que ainda que alegou ter trabalhado o dia todo e que fez contato com a vítima apenas no começo da noite para acertar a dívida.



Chama a atenção que o pagamento de R$ 35 mil, referente à primeira parcela da dívida, teria sido feito, mas ainda assim o crime aconteceu. Outro homem teria recebido o dinheiro e repassado ao possível autor da tentativa de homicídio. Esse segundo homem foi encontrado e disse à polícia que guardou um revólver calibre 38 para o autor durante três meses e que recentemente ele e outro indivíduo buscaram a arma.



A PM, então, levantou imagens de câmera de segurança que mostraram o veículo do autor na casa da vítima. Ele estava com outro homem, que também foi identificado e preso, junto com o suposto atirador.



As inconsistências das versões serão investigadas.