Carnaval: veja dicas de cuidados para curtir a folia sem arriscar a saúde

Além de vestir a fantasia e separar o dinheiro trocado no bolso, há certos cuidados que devem ser tomados para evitar que a festança do carnaval acabe antes do esperado. Os dias de agito podem ser inesquecíveis, mas precisam de cuidados, principalmente com a saúde. Por isso, vale o alerta para aproveitar a folia com sabedoria e evitar problemas como desidratação, insolação, dengue, ressaca e até ISTs.

“Durante o Carnaval, os efeitos do calor podem afetar a saúde dos membros inferiores, uma vez que as altas temperaturas causam a dilatação das veias das pernas, elevando a pressão sanguínea e ocasionando desconforto, inchaço e sensação de peso nas pernas. Para minimizar esses impactos, é crucial adotar medidas como a hidratação adequada, fazer uso de filtro de proteção solar, dar preferência ao uso de roupas claras, evitar a ingestão de comidas de difícil digestão e com excesso de sal e evitar exposição prolongada ao Sol e fazer pausas para descanso”, avalia Dr. Armando Lobato, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV).

Lobato acrescenta a importância de cuidados específicos com as pernas durante o carnaval, incluindo o uso de calçados confortáveis, a realização de alongamentos e a atenção à hidratação.

Insolação

De acordo com o Ministério da Saúde, o ideal é evitar a permanência sob o Sol entre às 10 horas e às 16 horas. Mas, em tempos de bloquinhos na rua, nem sempre dá para fazer isso. Por isso, é importante estar atento e respeitar os descansos sob alguma sombra, porque além das queimaduras na pele, a insolação tem sintomas como: tontura, mal-estar, fadiga, dor de cabeça e desmaio.

Como prevenir?

- Se hidratar constantemente, seja com água, sucos ou isotônico;

- Usar roupas leves e que não estejam muito justas;

- Utilizar chapéu ou boné para proteger a cabeça;

- Passar bastante protetor solar;

- Tentar permanecer na sombra, ou em locais menos ensolarados.

Desidratação

Toda a energia gasta durante a folia de carnaval precisa ser acompanhada com uma boa dose de hidratação. É importante beber muita água durante toda a festa e vale ressaltar, que na hora de se hidratar, as bebidas alcoólicas não contam!

Ressaca

Com tantos blocos pela cidade, o aumento de consumo de bebida alcoólica geralmente aumenta durante o carnaval. Dor de cabeça, indisposição, tonturas e enjoos, são alguns dos sintomas da ressaca. No dia seguinte da bebedeira, para melhorar o metabolismo do fígado, é importante descansar, comer alimentos leves como verduras e legumes cozidos, diminuindo frituras, doces e alimentos gordurosos. Também é importante tomar água e bebidas isotônicas.



Infecções sexualmente transmissíveis

É preciso tomar cuidado também fora do bloco. O carnaval é uma época em que as pessoas costumam aproveitar para conhecer novas pessoas, mas vale lembrar que os dates podem aumentar o risco de contaminação por infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). O uso de preservativos é o método mais eficiente para que foliões vivam sua sexualidade sem pôr a saúde em risco.

Como prevenir?

- Tentar observar se a pessoa que você vai beijar tem algum dos sintomas visuais, como feridas na boca;

- Se vacinar contra doenças infecciosas com imunizantes já disponíveis para a população, entre elas, a vacina da gripe, catapora, sarampo, caxumba e covid-19.

Dengue

Mesmo não exatamente relacionada com o carnaval, o Brasil vive um aumento nos casos de dengue, e além de tomar cuidado ao longo do ano, durante o carnaval também deve ser um momento de atenção.

Como prevenir?

- Passar repelente antes de sair para os blocos;

- Para evitar a proliferação do mosquito, evitar manter água parada;