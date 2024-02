Samba pernambucano do Mundo Livre S/A ocupa a Infinu

O melhor do samba nordestino de Pernambuco vai agitar o pré-carnaval do brasiliense. A Infinu Comunidade Criativa recebe, neste sábado (3/2), a partir das 20h, a banda Mundo Livre S/A. O grupo retorna à cidade com o Baile do Mangue que vai celebrar o carnaval candango com o melhor do manguebeat.

A banda Mundo Livre S/A é formada por Fred Zero Quatro, Xef Tony, Marcelo Pianinho, Otto Ferreira, Bactéria Maresia e Fábio Goro e se destaca pela irreverência e crítica nas músicas que misturam samba a outros ritmos brasileiros.

Foi criada em 1984 na cidade de Recife e é uma das fundadoras do movimento manguebeat, voltado para a atualização da música pernambucana, por meio da incorporação de ritmos brasileiros e elementos da música pop moderna. É um dos principais nomes do movimento que colocou Pernambuco como uma das referências pop/rock brasileiro nos anos 1990.

No repertório do show, figuram canções de sucesso da banda tais como Meu esquema, Melô das musas, Ela é Indie, Tua carne Black, O varão e a fadinha, Digital ao vinagrete e Manguebit. Além das músicas autorais, o Mundo Livre S/A vai tocar outras músicas que marcaram o movimento manguebeat.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco