A noite desta sexta-feira (9/2) marcou o início dos desfiles das escolas de samba em São Paulo e no Rio de Janeiro. No primeiro dia de desfiles de carnaval em São Paulo, sete escolas passaram pelo Sambódromo do Anhembi. A Camisa Verde e Branco foi a primeira agremiação da noite, com enredo que contou a história de reis africanos e teve a presença do ex-jogador Adriano Imperador. A segunda escola foi a Barroca Zona Sul, que comemorou 50 anos de existência.

Depois, a Dragões da Real subiu na passarela com o enredo “África – uma constelação de reis e rainhas”. A escola de samba celebrou o continente africano. Quarta a se apresentar, a escola Independente Tricolor também exaltou a ancestralidade do povo africano, com foco nas mulheres pretas.



Na sequência, a agremiação Acadêmicos do Tatuapé passou pelo sambódromo contando a história da cidade baiana Mata de São João. Em seguida, com o enredo “Do nosso solo para o mundo”, a Mancha Verde ressaltou a relação do homem com o campo e destacou a agricultura familiar. Por fim, a Rosas de Ouro celebrou os 70 anos do Parque do Ibirapuera, cartão-postal de São Paulo.

Rio de Janeiro

No Sambódromo Marquês de Sapucaí, oito escolas se apresentaram nesta sexta-feira (9/2). A abertura do carnaval do Rio de Janeiro contou com a tradicional cerimônia da entrega das chaves, feita pelo prefeito Eduardo Paes ao Rei Momo. A primeira escola foi a União do Parque Acari, que celebrou os 50 anos do primeiro bloco afro do Brasil, o Ilê Aiyê, da Bahia. Na sequência foi a vez do Império da Tijuca, homenageando a dançarina, compositora e cantora de ciranda Lia de Itamaracá, que completou 80 anos no dia 12 de janeiro.





A terceira a se apresentar foi a Acadêmicos de Vigário Geral. A escola levou para avenida o enredo "Maracanaú: Bem-vindos ao Maior São João do Planeta". Depois, a Inocentes de Belford Roxo defendeu a importância do trabalho dos camelôs na história e no comércio brasileiro. Entre as fantasias de destaque esteve o ambulante retratado nas pinturas do artista francês Jean-Baptiste Debret.

Na sequência, a Estácio de Sá homenageou as religiões de matriz africana. A sexta escola a desfilar foi a União de Maricá, com o enredo "O Esperançar do Poeta", uma homenagem aos compositores que mudam vidas por meio de seus versos e melodias.

A penúltima do primeiro dia de desfiles da Série Ouro foi a Acadêmicos de Niterói. O enredo "Catopês- Um céu de Fitas da azul e branco" exaltou a cultura do grupo folclórico de congadas de Montes Claros, Minas Gerais. Já o encerramento foi feito pela escola de samba Unidos da Ponte, com o enredo "Tendendém – O axé do epô pupá", que contou a história do dendê desde a origem em terras africanas até chegar ao Brasil.

*Com informações da Agência Brasil