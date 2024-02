"Todos os cerca de 500 quilos de alimentos encontrados no sanitário e no camarote foram descartados pela equipe de fiscalização", disse o órgão - (crédito: Reprodução/Ministério Público do Rio de Janeiro) Agência Estado Agência Estado E-mail

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) prendeu em flagrante, na noite do domingo (11/2), a responsável pelo camarote Lounge Sapucaí por armazenamento impróprio de alimentos no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Conforme a promotora de Justiça Rosemery Duarte Viana, os alimentos servidos aos convidados estavam sendo preparados no sanitário masculino do setor 12, junto a objetos como meias e mochilas.

"Todos os cerca de 500 quilos de alimentos encontrados no sanitário e no camarote foram descartados pela equipe de fiscalização", disse o órgão.

Ainda de acordo com a promotora de Justiça, que realizou a vistoria ao lado de agentes do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária da Prefeitura do Rio (Ivisa-Rio) e da Polícia Civil, o local também não tinha refrigerador para o armazenamento dos alimentos, o que comprova a falta de cuidado com a alimentação servida no local.

Segundo o MPRJ, além do camarote onde foi realizada a prisão, a promotora de Justiça vistoriou os camarotes Alegria, Experience, Lounge Carioca e Favela.

"No camarote Alegria, alguns alimentos estavam acondicionados com refrigeração inadequada, tendo a situação sido solucionada. Os camarotes Experience e Lounge Carioca eram atendidos pela mesma cozinha, onde algumas inadequações foram ajustadas pelos responsáveis. O camarote Favela foi multado pela Fiscalização Sanitária por irregularidades no preparo e no acondicionamento dos alimentos", completou o ministério público estadual.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), a Rio Carnaval confirmou que o espaço não tinha autorização da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) para instalar uma cozinha.

A defesa da responsável pelo camarote Lounge Sapucaí não foi localizada. A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo deixou espaço aberto para manifestação.