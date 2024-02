PF prende foragido que participou da Chacina de Unaí

A Polícia Federal prendeu, na madrugada desta terça-feira (13/2), em Campo Grande (MS), um dos condenados pela Chacina de Unaí, que estava foragido da Justiça. O nome dele não foi informado pela PF. O crime aconteceu em 2004. Auditores fiscais do Trabalho e um motorista foram mortos enquanto investigavam denúncias de trabalho análogo à escravidão.

O criminoso detido pela PF tinha mandado de prisão em aberto e estava com um passaporte falso no momento da prisão. Em julgamento realizado em 2015, ele confessou a participação no crime.

O assassinato foi realizado por meio de uma emboscada. As vítimas foram mortas à queima-roupa em 28 de janeiro de 2004. Em julho do mesmo ano, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal anunciaram o desvendamento do caso e indiciaram nove pessoas como mandantes, intermediários e executores. Atualmente, um dos mandantes ainda se encontra foragido.

De acordo com informações da PF, o preso, após realizar exame de corpo de delito, fica à disposição da Justiça. Na época do julgamento, ele foi condenado a 96 anos de prisão, mas teve pena reduzida devido a um acordo de delação premiada.

Em homenagem às vítimas, foi instituído em 2009 o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, celebrado em 28 de janeiro.