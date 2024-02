O corpo do empresário Abilio Diniz foi velado, nesta segunda-feira (18/2), no Salão Nobre do Estádio MorumBIS. A escolha do local se deve ao fato de que São Paulo era o time de coração do empresário. A cerimônia teve início às 11h e foi aberta ao público. Já o enterro é restrito apenas aos familiares. O apresentador Luciano Huck, o deputado Eduardo Suplicy, o treinador e ex-jogador de futebol Milton Cruz, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, foram algumas das personalidades que marcaram presença no enterro.

O empresário Abilio Diniz morreu neste domingo (18) aos 87 anos em São Paulo. (foto: Kiko Ferrite/Divulgação)

Em uma das últimas entrevistas, Abilio pediu para que a família colocasse para tocar no enterro dele a música O que é, o que é?, de Gonzaguinha. "Eu amo a minha vida, eu amo aquilo que eu faço. Eu já disse para minha mulher e meus filhos. Quando eu morrer, eu não quero aquela turma 'ah, coitado'. Põe a música do Gonzaguinha: 'viver é não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a alegria de ser um eterno aprendiz', que eu sou. Põe lá e deixa rolar", disse o empresário em dezembro do ano passado, ao programa Caminhos, da CNN Brasil.

Quem também esteve no velório de Abilio Diniz foi a atriz, cantora e apresentadora Mariana Rios. Ela estava acompanhada do namorado, João Luis Diniz D’Avilla, conhecido como Juca Diniz, que é neto do empresário. O apresentador Otávio Mesquita e outros empresários também marcaram presença na cerimônia.



"A vida fez bem a ele e ele fez bem ao Brasil. Foi um homem apaixonado pela família, pelos amigos, pelo São Paulo e pelo Brasil", disse o apresentador Luciano Huck.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, deve comparecer ao velório no período da tarde. Abilio Diniz morreu no domingo (18/2), aos 87 anos, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein.

No domingo, nas redes sociais, Alckmin lamentou a morte do empresário. "Recebi com grande pesar a notícia do falecimento de Abílio Diniz, um dos maiores empresários brasileiros. Sua vitalidade, dedicação ao trabalho e fé no Brasil formaram grandes lições de vida. Que seu exemplo continue a inspirar as próximas gerações de empresários no Brasil. Transmito meus sentimentos a seus familiares e amigos", disse.