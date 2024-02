Lula lamenta morte de Abílio Diniz: 'tive o prazer de ser seu amigo'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou, nesta segunda-feira (19/2), a morte do empresário Abílio Diniz, fundador do Grupo Pão de Açúcar. Lula declarou que teve "o prazer de ser seu amigo" e que conversou por diversas vezes com Abílio sobre os rumos do país.

"Abílio era um empresário dedicado, que participou da gestão, crescimento e criação de muitas empresas no Brasil. Sempre viveu com uma grande determinação e dedicação ao trabalho, superando dificuldades e perdas pessoais", escreveu o presidente em sua conta no X (antigo Twitter).

"Tive o prazer de ser seu amigo e conversar muitas vezes com ele sobre os rumos do nosso país. Envio meu abraço e meus sentimentos de solidariedade aos filhos, familiares, amigos e admiradores", emendou.

Abílio morreu na noite de ontem (18). Ele estava internado no Hospital Albert Einstein há três semanas, após ser levado às pressas para tratar de um quadro de pneumonia. O empresário integrava o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Presidência, o "Conselhão".