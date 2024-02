Flamengo fará homenagem a estudante da UnB antes de partida no Maracanã

Nesta terça-feira (20/2), na partida entre Flamengo e Boavista no Maracanã, o time Rubro-Negro fará uma homenagem ao jovem Lucas da Silva Resende Monte, 20 anos, encontrado morto na última terça-feira (13/2) em Sobradinho. O estudante da Universidade de Brasília (UnB) era torcedor do Flamengo desde a infância.

De acordo com a mãe de Lucas, Bel da Silva ao Correio, o clube fará um minuto de silêncio antes da partida e fotos do jovem no telão. Moradora do Rio de Janeiro, Bel viajou a Brasília para acompanhar o traslado do corpo do filho de volta à cidade natal.

Caso de repercussão nacional

O caso ganhou destaque nacional com o desaparecimento de Lucas em 10 de fevereiro e posteriormente a descoberta do corpo no quintal da casa de um amigo no condomínio Alto da Boa Vista, em Sobradinho, com ferimentos provocados por facadas. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) trabalha com todas as linhas de investigação.

Na sexta-feira (9/2), Lucas Monte e mais três jovens foram a um bloco de carnaval, no Setor Comercial Sul. Às 2h do sábado (10/2), os jovens chegaram no condomínio, em Sobradinho, e foram recebidos pelos pais de um dos jovens.

O pai, Rodrigo Monte, registrou o desaparecimento do filho no 9º DP no sábado à noite. Posteriormente, Lucas foi encontrado morto no quintal da casa do amigo na manhã da última terça-feira (13/2), com sinais de violência e ferimentos de faca.

O jovem foi velado na última quinta-feira (15/2), no cemitério Campo da Esperança na Asa Sul em Brasília. O corpo de Lucas foi transportado de avião ao Rio de Janeiro no sábado (17/2), onde foi sepultado no domingo (18/2).



*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes