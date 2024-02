Cachorro furtado em SC tem pelos pintados com tinta de cabelo

A Polícia Civil investiga um caso de furto de um animal de estimação que estava desaparecido há um mês na cidade de Pinhalzinho (SC). A tutora encontrou o cão em uma casa na quadra vizinha, no entanto, os pelos dele, que eram originalmente brancos, estavam pintados de marrom escuro.

O cãozinho chamado Theo estava desaparecido desde 19 de janeiro. A tutora espalhou imagens do animal nas redes sociais e colou cartazes pela cidade — no entanto, não teve respostas sobre o animal.



Na última quarta-feira (16/2), uma amiga da tutora viu uma vizinha com um novo cachorro. O animal era da raça de Theo, mas de outra cor.

Segundo o delegado do caso, Lucas Almeida, em nota encaminhada ao Correio, a amiga da família teria chamado o cão nominalmente e ele respondeu, mostrando felicidade e balançando o rabinho. A amiga chamou a tutora de Theo, que o chamou, e recebeu a mesma reação do animal.

As duas então analisaram o animal em busca de características semelhantes as de Theo. Elas encontraram uma cicatriz nas costas do cachorro e perceberam que ele não tinha um dos testículos — exatamente como o cão desaparecido.

Ao questionarem a dona da residência onde o cão foi encontrado, localiza a cerca de uma quadra de distância da casa da tutora de Theo, a mulher disse que havia comprado o cachorro. Depois, ela mudou de versão e disse que ganhou o animal.

Após a confusão, Theo foi entregue a tutora, que o levou para casa. Em exames realizado, foi identificado que a tinta usada no pelo do animal era de cabelo humano, e que a cor não poderia ser removida.

De acordo com o delegado Almeida, o caso está sendo investigado como crime de furto. A suspeita também pode responder pelo crime de maus-tratos a animais se a tintura acarretar problemas na pele no cão.