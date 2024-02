Os dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande no Norte, fizeram um buraco próximo a uma casa da zona rural de Baraúna para se esconderem dos drones que detectam calor humano. De acordo com as autoridades policiais, Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento pagaram R$ 5 mil para ficar na residência e permaneceram lá durante sete dias. As informações são do programa Fantástico, da TV Globo.

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, cerca de 500 policiais estão envolvidos nas buscas pelos foragidos. Esses agentes são da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e polícias estaduais, e atuam durante dia e noite. A Força Nacional também está envolvida. O trabalho de recaptura dos criminosos é considerado complexo por estar sendo feito em terreno formado por matas, zonas rurais e com grutas.

Os agentes que participam das buscas utilizam drones, aeronaves e equipamentos que medem a temperatura corporal. Em Mossoró, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que nenhuma hipótese foi descartada, mas que só a conclusão da investigação poderá indicar se houve conivência de agentes penitenciários.

A Polícia Federal anunciou recompensas para os dois fugitivos, de R$ 15 mil para qualquer pessoa que tenha informações sobre Rogério da Silva Mendonça, conhecido como Querubin, e mais R$ 15 mil para denúncias que ajudem a captura de Deibson Cabral Nascimento, conhecido como Tatu ou Desinho.

Na última quarta-feira (21/2), a Polícia Federal cumpriu nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Mossoró, Quixeré (CE) e Aquiraz (CE), contra possíveis envolvidos no fornecimento de apoio aos foragidos. Em uma das residências alvo das buscas, em Aquiraz, foram encontradas drogas, armamentos e munições. Houve uma prisão em flagrante. Além disso, foram apreendidos telefones celulares e um veículo que, supostamente, teria sido utilizado no auxílio aos criminosos para fornecimento de armamento a ser empregado na fuga.

Ainda nesse sentido, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre (Ficco/AC) prendeu, na última sexta-feira (23/2), uma pessoa condenada por roubo e participação em organização criminosa e que estava com mandado de prisão em aberto. Os policiais chegaram até ele em virtude das investigações acerca da fuga Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, pois ele é irmão de um dos foragidos.