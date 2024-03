BNDES confirma novo concurso com 96 vagas para este ano

YR Yasmin Rajab

O BNDES está avaliando propostas de instituições para definir a banca organizadora - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) confirmou a previsão de um novo concurso público para este ano.

Em resposta ao Correio, o Banco informou que serão confirmadas 96 oportunidades de preenchimento imediato, além da formação de cadastro reserva.

O plano de cargos e salários ainda estão em fase de aprovação. Sendo assim, ainda não há informações sobre os cargos e as áreas de conhecimento que serão ofertados.



O BNDES está avaliando propostas de instituições para definir a banca organizadora. O objetivo é escolher uma empresa com experiência em concurso similar ao do banco.

Último concurso

O último edital do BNDES foi lançado em dezembro de 2012. Na época, o documento ofertou vagas para cadastro reserva com lotação no Rio de Janeiro.

Foram contemplados cargos de nível médio e superior, nas áreas de: técnico administrativo, administração, análise de sistemas, suporte, arquitetura, arquivologia, biblioteconomia, comunicação social, contabilidade, direito, economia, engenharia e psicologia.



Organizado pela Fundação Cesgranrio, os candidatos foram avaliados por meio de provas objetiva e discursiva. Os salários variavam entre R$ 2.925,39 e R$ 9.182,01, para uma carga horária de trabalho de 35 horas semanais.