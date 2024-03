Formada em jornalismo pelo UniCeub, faço parte da equipe do site do Correio Braziliense desde 2021. Sou uma das apresentadoras do Se Pá Um Podcast, que discute tudo do mundo do entretenimento

Leila: "Eu, como mulher aqui na chefia da delegação, tenho que me posicionar sobre os casos do Robinho e Daniel Alves. Isso é um tapa na cara de todas nós mulheres, especialmente o caso do Daniel Alves" - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, comentou, nesta quinta-feira (21/3), sobre Daniel Alves, que teve liberdade provisória concedida na Espanha, mediante o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros, após ser condenado por agressão sexual, afirmando que o caso é "tapa na cara da sociedade".

Leila foi escolhida como chefe da delegação brasileira nos amistosos contra a Inglaterra (23) e Espanha (26) e, segundo ela, os casos de Daniel Alves e o de Robinho não estão sendo comentado por eles (sem deixar claro se pelos dirigentes da CBF ou os jogadores), mas, que ela, como mulher comandando a delegação, sente que precisa se posicionar. A CBF ainda não se pronunciou oficialmente sobre os casos. A presidente do Palmeiras deu a declaração em entrevista ao portal UOL.

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por agressão sexual contra uma mulher no banheiro de uma boate em Barcelona, ocorrido em dezembro de 2022. Contudo, foi estabelecida uma fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) para que ele fique em liberdade provisória, na quarta-feira (20). O pagamento da fiança será feito pelo pai de Neymar, de acordo com o jornal espanhol La Vanguardia.

Já no caos de Robinho, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a quarta (20) que a condenação dele na Itália, por estupro coletivo, decretada em 2022, seja cumprida em solo brasileiro.