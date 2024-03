Robinho acredita que passará a Páscoa em casa, dizem agentes penitenciários

O ex-jogador de futebol Robinho, preso na Penitenciária de Tremembé, em São Paulo, desde a última quinta-feira (21/3), tem estado confiante sobre a soltura e disse que passará a Páscoa em casa. Agentes penitenciários contaram que ele está sorridente e convicto de que vai obter decisão favorável nos próximos dias. A apuração é do jornal Folha de S.Paulo.

Robinho conversou com os agentes da cela de 8m² onde está em isolamento por dez dias, cumprindo medida de segurança dos presídios de SP. Neste período, não é permitido receber visitas de parentes, apenas dos defensores dele.

Os funcionários da prisão afirmaram ainda que, por Robinho estar muito esperançoso em deixar a prisão, pode se assustar quando ao final desse período de observação, for obrigado a sentir a realidade de conviver na mesma cela com no mínimo outras quatro pessoas.

Apesar de Robinho manifestar esperança na reversão da atual situação, o Supremo Tribunal Federal (STF) não é favorável a ele. O ministro Luiz Fux negou o habeas corpus por ter sido demonstrado, segundo ele, "prática de coação ilegal a cercear a liberdade do paciente".

Relembre o caso

O ex-jogador, revelado pelo Santos e que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010, foi condenado pela justiça italiana a nove anos de prisão pelo crime de estupro coletivo. O caso ocorreu em 2013, a vítima foi uma mulher albanesa, em uma boate em Milão.

Por 9 votos a 2 a justiça brasileira validou a sentença da Itália e a solicitação para Robinho cumprir a pena no Brasil. A condenação em primeira instância foi em 2017 e ele sempre negou ter cometido o crime.

