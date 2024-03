Piloto é encontrado morto após avião desaparecer em Jundiaí

Agentes de resgate de São Paulo encontraram, na tarde deste sábado (30/3), o corpo do piloto goiano Angelo Chaves Pucci, de 44 anos. Ele estava desaparecido desde quinta-feira (28/3), quando o avião particular que pilotava sumiu dos radares enquanto sobrevoava a Serra do Japi, em Jundiaí (SP).

Os destroços da aeronave foram avistados na sexta-feira (29/3) durante uma busca aérea. A Força Aérea Brasileira (FAB), então, montou uma operação para encontrar o piloto. Quando os agentes chegaram, por terra, ao local em que os destroços estavam, acharam o corpo do piloto.

A aeronave desapareceu durante o voo entre o aeroporto de Jundiaí e o Campo de Marte, na capital paulista, na quinta-feira (28/3). As buscas tiveram o apoio de agentes da FAB, da Guarda Municipal e da Defesa Civil.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o avião caiu na própria quinta-feira. Apenas Angelo estava a bordo. Segundo o g1, a aeronave chegou ao aeroporto de São Paulo, mas não pousou por ter óleo na pista. Com isso, voltou para Jundiaí, quando desapareceu.