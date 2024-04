Lula acena a eleitorado evangélico, ainda dominado pelo bolsonarismo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou aos evangélicos ao discursar na cerimônia de inauguração da Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB) Ipojuca e do Trecho Belo Jardim – Caruaru, da Adutora do Agreste Pernambucano, nesta quinta-feira (4/4).

No evento, o petista reclamou das desinformações que a oposição estaria disseminando, sem citar ninguém. “Eu vejo a fábrica de mentiras, de fake news, que vocês acompanham.”

“Uma fábrica podre, parece um bando de lixo, parece uma fossa, que só fala mentira, só prega ódio, só conta falsidade, inventa mentira todo o dia, que a gente não pode acreditar porque Deus não é mentira. Deus é a verdade. E ninguém pode utilizar o nome de Deus em vão como eles usam todo santo dia. É por isso que a gente vai ter que mudar esse país", disse o presidente.

A obra inaugurada, que é uma estação elevatória que levará águas do Rio São Francisco para a região agreste de Pernambuco, foi comparada por Lula em seu pronunciamento a um milagre.

“Pode ficar certo de que esse milagre será completo porque o estado de Pernambuco terá água para todo mundo se fartar, bebendo, tomando banho, cuidando dos animais e cuidando da agricultura", enfatizou.

Lula citou ainda as três vitórias como presidente e a transposição do Rio São Francisco como milagres e chegou a perguntar aos apoiadores que acompanhavam o evento se eles acreditavam em Deus e milagres, palavras muito citadas no discurso.

“A gente não fez opção para ser pobre, a gente não quer ser pobre, a gente não quer comer mal, a gente não quer trabalhar mal, a gente não quer ganhar mal, a gente não quer se vestir mal, a gente não quer estudar mal. A gente nasceu para querer todas as coisas boas que Deus nos ensinou a produzir", frisou.

Em baixa



Lula resistia a maiores gestos aos evangélicos, no entanto, com a força numérica de parlamentares evangélicos, acaba sendo importante a conquista dos religiosos no Congresso, ainda muito associados com o bolsonarismo. Setores do governo defendiam acenos mais evidentes ao grupo. O presidente também tem alta desaprovação entre o eleitorado evangélico.

Segundo dados da pesquisa Genial/Quaest, divulgada em 6 de março, a desaprovação do governo Lula nesse grupo é de 62%. Já a aprovação do petista é de pouco mais da metade, 35%. O levantamento ouviu eleitores de 120 municípios, entre 25 e 27 de fevereiro, e a margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

Em campo, há alguns ministros evangélicos que tentam ampliar o contato com membros da bancada evangélica, como Wellington Dias, do Desenvolvimento Social; Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União; e Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência. Messias é, inclusive, um dos principais elos entre o governo e os evangélicos.