Nísia Trindade anuncia novo secretário, após crise em hospitais do RJ

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou Adriano Massuda como secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde nesta terça-feira (26/3). O cargo ficou vago na semana passada, após reportagem expor situação precária em hospitais do Rio de Janeiro.

"Adriano tem experiências importantes tanto na gestão, dentro e fora do Ministério da Saúde, quanto na área acadêmica, sendo um pensador da saúde pública e do SUS. Tudo o que eu considero importante para um desafio tão grande", disse a ministra em vídeo gravado junto ao novo integrante da pasta.



Médico sanitarista e professor da Fundação Getulio Vargas/Escola de Administração de São Paulo, ele será responsável pelas políticas de alta e média complexidade, pelo fortalecimento de diagnóstico e tratamento do câncer e por estratégias como o Programa Nacional de Redução de Filas. A secretaria de seu comando está vinculado ao Departamento de Gestão Hospitalar (DHG), responsável pela gestão dos Hospitais Federais - que também teve responsável exonerado na última semana, mas ainda não foi anunciado novo gestor.

Massuda tem larga experiência em gestão pública de saúde. Já foi secretário-executivo substituto do Ministério da Saúde na gestão de 2011 a 2012, e secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, em 2015. Ambos cargos na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Em Curitiba, foi secretário municipal de saúde nos anos de 2013 a 2015.

"É uma honra muito grande poder voltar ao Ministério da Saúde e contribuir com a sua equipe, é um desafio bastante grande, mas com seu apoio e da equipe espero ajudar no fortalecimento", declarou o novo secretário.

Entre os anos de 2016 a 2020, Massuda também foi pesquisador-visitante no Departamento de Saúde Global e Populações da Harvard T.H. Chan School of Public Health. Atualmente, integra a Comissão da Revista Lancet Américas sobre atenção primária à saúde e resiliência na América Latina e no Caribe.

Pressão de Lula e denúncias no RJ

A última semana foi de tensão no Ministério da Saúde, após reportagem no Fantástico, que exibiu equipamentos quebrados, insumos vencidos e até falta de energia elétrica em hospitais federais no Rio de Janeiro. A denúncia gerou um "puxão de orelha" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na ministra da Saúde durante reunião ministerial e posterior reunião com secretários no Alvorada.

O primeiro a ser exonerado, em 18 de março, foi o diretor do Departamento de Gestão Hospitalar (DGH), Alexandre Telles. No dia seguinte, Helvécio Magalhães Júnior, que estava no cargo que Massuda assumiu, também foi demitido.

Magalhães foi apontado como um dos responsáveis por apadrinhamentos e nomeações sem critérios técnicos nas unidades de saúde. A situação foi denunciada ao Ministério Público. Quando nomeado por Trindade, a expectativa era de que o secretário deveria auxiliar na gerencia da crise do Rio, que não é novidade.

Apesar disso, a ministra agradeceu ao ex-secretário pelo tempo de trabalho na pasta.

