MC Binn afirma que prestará apoio a Lucas Buda após eliminação

Nesta terça-feira (9), o ex-BBB MC Binn compartilhou com os seguidores nas redes sociais que teve acesso a muitas informações, inclusive relacionadas ao Lucas Buda, um de seus aliados dentro do "BBB 24". No entanto, ele desabafou que prestará apoio ao parceiro após ele deixar o reality.

O funkeiro começou o desabafo afirmando que o capoeira deixará o BBB 24, hoje. "Família, hoje o Buda sai e tomei ciência de coisas que não vi lá dentro e até coisas relacionada a minha pessoa. Mais nesse momento me vejo num lugar de não apontar ele, e sim dar um ombro amigo pra troca ideia e ajudá-lo no que for preciso, entendeu?", iniciou Binn.

Ele completa afirmando que o pós de Lucas Buda não será fácil e que estará ao lado dele. "Como amigo vamos trocar várias ideia sobre erros e acertos e deixar claro tudo. Mais sem passar pano para o errado, pra saber reconhecer as falhas e saber o que fazer com isso", disparou ele no X, antigo Twitter.



Por fim, MC Binn pediu ajuda dos fãs para desejar força ao brothers, pois não sabe como ele vai reagir com o divórcio e toda a polêmica envolvendo seu nome. "E quem curte ele ou até mais ou menos que deseje força, porque não tenho noção de como ele vai lidar com tudo aqui fora", finalizou.

Vale lembrar que nas últimas semanas, Lucas Buda e MC Binn foram grandes amigos e aliados dentro da casa do "BBB 24". Apesar da amizade, os dois chegaram a ter alguns conflitos no reality. Em uma delas, o funkeiro ficou revoltado com Lucas, após entender que o professor sugeriu seu nome como alvo para votos.

