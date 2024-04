Trabalhadores de pedreira clandestina recebiam crack como pagamento

Segundo a Polícia Civil, os trabalhadores estavam em situação análoga à escravidão e eram pagos com entorpecentes - (crédito: Divulgação/Polícia Civil do Rio Grande do Sul) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou, nesta terça-feira (16/4), a segunda fase da operação Pó de Pedra. Três pessoas foram resgatadas de uma pedreira clandestina localizada no município de Taquara. Os trabalhadores estavam em situação análoga à escravidão e eram pagos com entorpecentes, como o crack.

Segundo a polícia, seis pessoas foram presas e as drogas, apreendidas. As vítimas estavam em "situação degradante". A operação contou com a atuação de um cachorro da raça labrador para farejar e localizar os entorpecentes presentes no local.

Atualização: Seis pessoas foram presas. Três pessoas foram resgatadas em situação degradante e drogas foram apreendidas. #DP_Taquara pic.twitter.com/tRNB1e70EV — Polícia Civil do RS (@policiacivilrs) April 16, 2024

"A investigação aponta para tráfico de drogas e trabalho análogo ao de escravidão que tinha contrapartida mediante entrega de pedras de crack para usuários que permanecem aqui", disse o delegado Valeriano Garcia Neto ao portal g1.



O Correio tenta contato com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul para saber mais informações sobre a operação, mas até a publicação desta matéria o jornal não obteve retorno.