Vacinação contra a gripe atinge apenas 22% do público-alvo

O DF conta com a menor porcentagem da população vacinada em todo o país, com apenas 13,78% do público-alvo imunizado - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Os resultados da campanha de vacinação contra a gripe até o momento ainda seguem aquém do esperado pelas autoridades públicas. De acordo com dados do Ministério da Saúde, apenas 14,4 milhões de brasileiros se vacinaram nos postos de saúde espalhados pelo país, o que representa somente 22% de todo o público alvo definido para essa fase de imunizações.

A campanha começou oficialmente em 25 de março e a expectativa do governo federal é vacinar um total de 75,8 milhões de pessoas por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Neste ano, a composição da vacina visa a proteção contra os vírus de Influenza A (H1N1), Influenza A (variante H3N2) e Influenza B.

As regiões brasileiras contempladas nesta fase da campanha pela imunização são o Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A exceção vale para o Norte, onde a imunização deve ocorrer apenas no segundo semestre deste ano, para ser administrada durante e após o período conhecido como “Inverno Amazônico”, no qual há maior circulação viral e de transmissão da gripe, segundo a pasta.

Atualmente, o Distrito Federal conta com a menor porcentagem da população vacinada em todos os estados onde já vigora a campanha de imunização, com apenas 13,78% do público-alvo contemplado com a dose. Na sequência, aparecem Mato Grosso do Sul (14,18%), Mato Grosso (14,36%), Bahia (14,92%) e Rio de Janeiro (17,76%).

Confira o público-alvo que já pode receber o imunizante contra a gripe:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos*;

Crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos*;

Trabalhadores da Saúde;

Gestantes;

Puérperas;

Professores dos ensinos básico e superior;

Povos indígenas;

Idosos com 60 anos ou mais;

Pessoas em situação de rua;

Profissionais das forças de segurança e de salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);

Trabalhadores portuários;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

*Crianças que recebem o imunizante pela primeira vez devem tomar duas doses, com um intervalo de 30 dias.