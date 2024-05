RS: Forças Armadas anunciam reforços para operações de resgate no estado

A primeira aeronave da Marinha está na Base Aérea de Florianópolis com três pilotos, cinco tripulantes e mais dois tripulantes de resgate aéreo que irão operar em ações de busca e salvamento na região do Vale do Taquari - (crédito: Divulgação/Marinha)

A Marinha está enviando aeronaves, viaturas e embarcações para atuar no Rio Grande do Sul em apoio às vítimas das fortes chuvas que atingiram o estado. O Exército também reforçou o número de helicópteros com destino ao Sul, mas em função do mau tempo os equipamentos aguardam por condições meteorológicas para pousar em Santa Maria.

















A primeira aeronave da Marinha está na Base Aérea de Florianópolis com três pilotos e cinco tripulantes, além de outros dois tripulantes de resgate aéreo, que irão operar em ações de busca e salvamento na região do Vale do Taquari.Os helicópteros Esquilo, do 1º Esquadrão do Sul, e o Super Cougar — de maior porte —, do 2º Esquadrão de Helicópteros, estão a caminho do estado gaúcho para dar apoio às equipes que já estão em solo com duas embarcações e duas viaturas para atender às vítimas de Roca Sales, Lajeado, Marques de Sousa e Candelária.

O Ministério da Defesa está mobilizando ao menos 626 integrantes das Forças Armadas no auxílio ao Rio Grande do Sul. Os militares, que já têm prestado apoio nas operações de busca e salvamento, contam com 12 embarcações, cinco helicópteros e 43 viaturas, no estado.

Outros dois helicópteros Pantera K2 do Exército decolaram de Taubaté (SP) na quarta-feira (1º/5) para auxiliar no socorro às vítimas, mas as aeronaves e a tripulação, composta por 16 militares, do grupo de Busca e Salvamento da Aviação do Exército, aguardavam em Criciúma, em Santa Catarina, nesta quinta-feira (2), pela melhoria da condição meteorológica para decolar com destino ao Rio Grande do Sul.

Já a Força Aérea, que também integra o esforço de resgate no estado, resgatou na manhã de hoje uma criança de 2 anos, em um hospital de Faxinal do Soturno, município afetado pela chuva, que necessitava ser transferida com urgência para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Desde a noite de ontem, diversas tentativas de transferência da criança foram frustradas pelas condições climáticas. O helicóptero H60L Black Hawk, do Esquadrão Pantera, pousou na Base Aérea de Santa Maria depois de remover o paciente do hospital da cidade. Ele foi encaminhado para um hospital de referência, com uma UTI avançada.

