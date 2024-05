Posto de combustíveis explode em Porto Alegre e causa incêndio

Em meio a chuvas históricas no Rio Grande do Sul, um posto de combustíveis em Porto Alegre explodiu neste sábado (4/5). De acordo com a Agence France-Presse (AFP), pelo menos duas pessoas morreram.

De acordo com a RBS TV, que ouviu testemunhas no local, que fica na Avenida Cairú, a explosão aconteceu após a chegada de um barco que precisava ser abastecido. Um gerador teria explodido em seguida, causando o incêndio, que se espalhou pelo telhado.

O número de mortos devido às chuvas no RS chega a 57, de acordo com a Defesa Civil, além de 67 desaparecidos. Segundo o órgão, 377.497 pessoas foram afetadas em 281 municípios e 24.666 estão desalojadas.

????URGENTE - Um incêndio eclodiu em um posto de combustível localizado na Avenida Cairú, em Porto Alegre!



Voluntários entram em desespero e gritam por ajuda



Algumas fontes dizem que duas pessoas morreram, mas nada está confirmado até o momento! pic.twitter.com/dQzfVdmibD — SPACE LIBERDADE ? (@NewsLiberdade) May 4, 2024