Veja como ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Uma equipe de bombeiros trabalha em uma rua inundada no centro da cidade de São Sebastião do Cai, Rio Grande do Sul, Brasil, em 2 de maio de 2024 - (crédito: ANSELMO CUNHA / AFP)

Com as fortes chuvas que causaram inundações sem precedentes, o Rio Grande do Sul precisa da solidariedade para amenizar os estragos no estado. A Defesa Civil estadual orienta que podem ser entregues itens como colchões, roupas de cama e banho, água potável, ração animal, cestas básicas fechadas, cobertores para os desabrigados e móveis e eletrodomésticos em pontos de coleta.

Quem estiver longe e quer ajudar, também pode fazer doações em dinheiro por meio do PIX para entidades confiáveis e/ou ainda enviar os itens para os locais descritos abaixo:

Governo do Rio Grande do Sul



Chave PIX: 92.958.800/0001-38 (CNPJ)

Nome: SOS Rio Grande do Sul / Banco: Banrisul

Prefeitura de Porto Alegre



A prefeitura da Capital disponibilizou uma chave PIX para doações nacionais: 92963560000160 (CNPJ)

Nome: PMPA / Banco: Caixa Econômica Federal

Conta corrente (para doações internacionais)

IBAN: BR48 0036 0305 0282 2000 0713 361C 1

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE

CPF/CNPJ: 92.963.560/0001-60

Conta: 2822 0006 000000071336-1

Código Swift: CEFXBRSP

Onde doar:



Região Metropolitana e Porto Alegre:

Depósito da Defesa Civil de Porto Alegre

Rua La Plata, 693 - Bairro Jardim Botânico

Das 9h ás 18h

Região central:

Santa Maria

Centro Desportivo Municipal (CDM), das 8h às 17h

Secretaria do Desenvolvimento Social - Rua Tuiuti, 1586 - Centro

Das 8h às 17h

Hall da Reitoria do Campus da UFSM - Bairro Camobi

Vale do Cai:

Montenegro

Ginásio Domingo dos Santos - Parque Centenário

Ginásio do SESD - Rua Capitão Porfírio, 2.295 - Centro

São Sebastião do Cai:

Centro Recreativo da Terceira Idade

Rua das Limeiras, 283, Bairro Residencial Lauxz

Vale do Taquari:

Arroio do Meio

CDL Arroio do Meio - Salão Paroquial - Centro

Estrela:

Prédio da antiga rodoviária de Estrela

Hospital de campanha junto ao Colégio Vidal de Negreiros

Ginásio da comunidade Católica São Cristóvão - Bairro Boa União

Ginásio do Colégio Santo Antônio 0- Centro

Lajeado:

Através do PIX: aaamu@univates.br

Diretório Acadêmico de Medicina da Univates

Vale do Rio Pardo:

Venâncio Aires - Pavilhão São Sebastião Mártir

Rio Pardo:

Secretaria Assistência Social

Rua Júlio de Castilhos, 579 - Bairro Fortaleza

Sobradinho:

Salão Paroquial Católico - Rua Dr. Homero de L. Menezes, 78 - Centro

Através da chave PIX para doações em dinheiro

CNPJ: 944470750001/69

Santa Cruz do Sul:

Parque da Oktoberfest - Rua Galvão Costa, 755 - Centro

Através do PIX (510 99595 -5886 - Antônia Zacharias Kirst

Fronteira Oeste:

São Gabriel - Sede do Cadúnico

Rua General Mallet - Centro, das 9 às 12h e das 14h às 17h

Serra:

A CDL Bento Gonçalves está coletando doações nos seguintes pontos:

CDL-BG

Modelo Pneus

Luda Pneus

Subway (Planalto e Centro)

Madesul

O Boticário (Via Del Vino)

Severgnini

Academia WM Top

Daddy Owl Baby

São Francisco de Paula:

Mátria Parque de Flores

Todos os dias das 10h às 18h

Endereço; RS-235, Km 68

Contato: (54) 99222 8282 ou @matriaparquedeflores

A contagem oficial de mortos em decorrência das cheias no Rio Grande do Sul subiu para 75 vítimas, segundo os números da Defesa Civil divulgados neste domingo (5/5). No último boletim do governo gaúcho, o estado registrava 334 municípios atingidos, com 101 pessoas desaparecidas e 155 feridos, além de 16.609 desabrigados e mais de 780 mil pessoas atingidas.