Homem morre após se afogar em barragem, na cidade de Padre Bernardo

Na manhã deste domingo (5/5), um homem de 26 anos morreu após se afogar na Barragem do Monte Alto, município de Padre Bernardo (GO), localizado no Entorno do Distrito Federal.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Assim que a equipe de socorro chegou no local, testemunhas informaram que o jovem estava submerso há, aproximadamente, 20 minutos.

Dois militares do CBMDF mergulharam e encontraram o jovem em parada cardiopulmonar (PCR), a três metros de profundidade e a seis metros da margem. Os socorristas iniciaram as manobras de reanimação.

Após cerca de uma hora, não foi possível a reversão da PCR e o óbito foi declarado no local por uma médica do Samu. O local ficou sob a guarda da Polícia Militar de Goiás.