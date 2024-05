Metsul divulga antes e depois de região atingida por enchentes em Porto Alegre

O MetSul Meteorologia publicou imagens de satélite da grande enchente que atingiu Porto Alegre após um volume intenso de chuvas nos últimos dias. A imagem mostra como estão cidades banhadas pelos rios Taquari, Caí, Pardo, Jacuí, Gravataí e Sinos que provocaram a cheia do rio Guaíba na capital gaúcha.

"Estamos diante de um desastre de proporções que palavras não podem definir", afirma a publicação.

???? AGORA | Imagens de satélite de Porto Alegre e região metropolitana antes e depois. Estamos diante de um desastre de proporções que palavras não podem definir. pic.twitter.com/XYhyBZdbb8 — MetSul Meteorologia (@metsul) May 6, 2024

Os temporais afetam mais de dois terços dos municípios gaúchos, e o reconhecimento da situação de calamidade facilita o repasse de recursos para ações emergenciais e de reconstrução. De acordo com nota divulgada pela comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que esteve no estado nesse domingo, 14,5 mil pessoas foram mobilizadas nas três instâncias governamentais para as operações de resgate das vítimas.

Até esta terça-feira (6/5), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o alerta de nível vermelho para a região, indicando que as chuvas intensas permanecerão.