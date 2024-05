Madonna teria doado quantia milionária ao Rio Grande do Sul

Após repercussão do valor que o show da Madonna custou, em meio a catástrofe que acontece no Rio Grande do Sul, parece que a cantora decidiu fazer a sua parte durante a passagem pelo Brasil. A Rainha do Pop fez uma doação milionária para ajudar o estado afetado pelas enchentes.

Segundo divulgado pelo jornalista Erlan Bastos, a cantora fez uma doação de R$ 10 milhões, para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. A notícia não teria sido anunciada pela cantora, que deseja manter a oferta em sigilo.

Vale lembrar que para que o grande show acontecesse, foi necessário um investimento de cerca de R$60 milhões, valor envolvendo logística e estrutura para a realização do evento, além do cachê da artista, que ficou em torno de 17 milhões.

O show da cantora aconteceu no último sábado (04) e reuniu mais de 1,6 milhão de pessoas na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A apresentação de Madonna marcou o encerramento da turnê “The Celebration Tour”.

Apesar disso, o grande evento foi duramente criticado na internet, porque aconteceu no mesmo período em que centenas de famílias estão sendo destruídas por conta da tragédia climática no Rio Grande do Sul. Inclusive, vários influenciadores criaram vaquinhas online para arrecadar doações que ajudem as vítimas das enchentes.