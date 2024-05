Além de Caramelo: os animais resgatados nas enchentes do RS

A imagem que emocionou o Brasil: há quase uma semana ilhado em um telhado na cidade de Canoas (RS), o cavalo apelidado de Caramelo pelos brasileiros, foi resgatado pelo Exército, com apoio do Corpo de Bombeiros, na quinta-feira (9/5).

A história dele é apenas uma entre os milhares de relatos gravados em vídeos que circulam nas redes sociais de animais sendo resgatados em meio a uma das maiores tragédias ambientais que o estado do Rio Grande do Sul já viveu.

















Resgates em números

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, em boletim divulgado nesta sexta-feira (10/5), às 9h, 9.984 animais tinham sido resgatados nas enchentes. Esse número ainda pode aumentar nos próximos dias.

Atuando há cinco dias ao lado dos Bombeiros do Rio Grande do Sul, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal também tem divulgado dados da ajuda dos agentes da cidade nos resgates nas principais cidades afetadas pelas enchentes. Nos dias de atuação, eles ajudaram no resgate de 45 animais até a noite do dia 9 de maio.

A Força Aérea Brasileira (FAB) também tem divulgado dados de resgate de animais no estado. Até às 20h de 9 de maio, a corporação tinha auxiliado no resgate de 232 animais.

Histórias que comovem

A história de Caramelo conquistou o Brasil, que estava esperançoso por um resgate seguro do animal. Nas redes sociais, a primeira-dama Janja Lula estava acompanhando de perto a história do cavalo e atualizava seguidores sobre o passo-a-passo das ações para salvá-lo. Ao ver na televisão que o animal estava bem, Janja se emocionou bastante.

Além dele, um vídeo do vice-prefeito do município gaúcho de Santo Antônio da Patrulha, Marcelo Santos da Silva, resgatado um cavalo que estava submerso na enchente que atinge Canoas viralizou, assim como a imagem da protetora de animais que se recusou a deixar o telhado de casa sem que fossem transportados junto com ela seus 33 animais resgatados.

A cena de um homem chorando em um bote, usando uma bolsa de colostomia, pedindo para que fossem resgatados seus quatro filhos, que posteriormente foram identificados como cachorros, também chamou a atenção nas redes sociais.

O resgate de animais de pequeno, médio e grande porte, tem sido um dos focos nos resgates na região. O pedido de voluntários é de que sejam doados mantimentos tanto para as pessoas quanto para os animais.

O que doar?

Água



Colchões



Roupa de cama



Toalhas de banho



Cobertores



Material de higiene



Material de limpeza



Sacos de lixo



Talheres descartáveis



Fraldas adulto e infantil



Mamadeiras



Bicos para crianças (chupetas)



Leite em pó



Rações para animais



Cestas básicas

Onde doar em Brasília?

Para mais informações de quais locais estão recebendo doações no DF, acesse o link.