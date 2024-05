Corredor Humanitário é liberado para carros de passeio em Porto Alegre

"Corredor Humanitário" reconectou a Porto Alegre às principais rodovias que a ligam a capital gaúcha ao resto do estado - (crédito: Alex Rocha/PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre autorizou a passagem de veículos de passeio pelo corredor humanitário construído para manter o trânsito de insumos básicos ao centro da capital gaúcha. O corredor humanitário foi o nome dado a uma via provisória, de cerca de 300 metros de extensão, sobre uma área alagada no centro de Porto Alegre.

Esse corredor foi inaugurado pela prefeitura há uma semana e religa a capital gaúcha às principais rodovias do estado. Esse trabalho dá mais agilidade no trânsito e passagem de ôxigênio, alimentos e água, além veículos do transporte público e prestadores de serviço essenciais, como os trabalhadores da saúde.

A autorização para a passagem de veículos de passeio por essa via ocorreu neste sábado, de forma experimental para desafogar o trânsito na região. Os carros puderam usar o acesso provisório durante a madrugada.

Neste domingo, (19/5) o nível do Guaíba recuou 10 centímetros em relação à medição realizada no sábado e ficou em 4,43m conforme os dados da Agência Nacional de Águas (ANA) e da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestruturas (SEMA). Embora a redução seja uma boa notícia, o nível da água ainda está acima da cota de inundação, que é de 3 metros.

A tragédia climática no Rio Grande do Sul já deixou 155 mortos em todo estado. Na capital Porto Alegre, cinco pessoas morreram.

Na sexta-feira, uma das comportas que seguram a água na região central da capital gaúcha foi retirada para fazer o escoamento da água que está presente no Centro Histórico. A comporta número 3, localizada na Av Mauá com a rua Padre Tomé, estava fechada desde o dia 2 de maio. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, essas comportas foram essenciais para conter as águas em uma área maior da cidade.