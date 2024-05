Cozinha Solidária do MST continuará funcionando em município gaúcho

O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, por meio de articulação com a Secretaria Geral da Presidência da República, fornecerá gás para que a Cozinha Solidária do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no município de Viamão, no Rio Grande do Sul, continue funcionando.

Segundo a pasta, a iniciativa do MST tem um papel fundamental na garantia de segurança alimentar das pessoas desabrigadas no município gaúcho, pois produz cerca de três mil refeições diárias. "A cozinha não apenas produz refeições de alta qualidade, mas também envolve uma logística bem estruturada com o apoio do Exército brasileiro, que utiliza helicópteros para distribuir as marmitas de forma rápida e eficiente”, destacou o secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Bruno Renato Teixeira, em nota enviada ao Correio.

A Cozinha Solidária consome quase seis botijões de gás por dia, totalizando 40 botijões por semana. Por isso, o alto consumo tem impactado na capacidade de produção das refeições oferecidas. Com o fornecimento contínuo de gás, o Ministério dos Direitos Humanos espera uma redução significativa nos custos de produção, permitindo a aquisição de mais proteína animal e outros insumos necessários para a preparação das marmitas.

"A visita do secretario Bruno Renato Teixeira à cozinha comunitária em Viamão simboliza um passo importante na colaboração entre o governo federal e as organizações da sociedade civil, evidenciando o compromisso de ambos em garantir que os direitos humanos e a dignidade sejam preservados em tempos de crise", cita a pasta.