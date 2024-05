Vídeo: Casal reage a assalto e bate em ladrões

Mesmo de vestido mulher ataca ladrões junto com marido - (crédito: Reprodução/Câmeras de Segurança)

Um casal reagiu a um assalto em Uberlândia , no Triângulo Mineiro, nessa terça-feira (21/5) e evitou que o carro que tinham comprado no dia anterior fosse roubado. O ataque do homem e da mulher contra a dupla de ladrões foi flagrado por uma câmera de segurança.

O caso aconteceu no Bairro Jardim Europa, na Zona Oeste da cidade. Nas imagens é possível ver o momento em que o carro parado, alvo dos ladrões é observado pelos dois homens, que passam pelo veículo em uma moto e voltam.

Enquanto a mulher sai do carro, uma dos criminosos abre a porta do motorista, em que o marido está e anuncia o roubo. Ele finge estar armado e leva o casal para trás do automóvel. A certa altura, contudo, o homem reage e passa a brigar com um dos ladrões e vão para o meio da rua. O outro bandido tenta subir na moto e fugir, mas o homem o ataca comum voadora. A mulher também passa a bater nos homens.

O que se segue são quase quatro minutos de ataques do casal contra os ladrões, que desistem do roubo. Um vizinho aparece no vídeo a certa altura e ajuda marido e mulher. Eles expulsam os criminosos.

Eles contaram à Polícia Militar posteriormente que o carro era novo e essa era a primeira vez que saíam juntos no veículo, quando foram abordados na porta de casa. A mulher, inclusive, estava de vestido.

Testemunhas contaram que os ladrões, ao desistirem do roubo, pediram para que fossem deixados em paz para irem embora. Contaram que eram usuários de droga e estavam em busca de algo para venderem e comprarem entorpecentes.