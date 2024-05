Tite detalha conversa com Gabigol e pontua: ‘A recuperação é no trabalho’

O técnico Tite, após a vitória contra o Amazonas, falou pela primeira vez do problema de extracampo de Gabigol, que apareceu com camisa do Corinthians em foto vazada. O treinador detalhou a conversa que o atacante teve com o grupo, e enalteceu a importância do jogador ao elenco.

“Teve comigo, teve com o grupo todo (conversa). Ele externou o sentimento, ele passou para vocês aquilo que é, o que foi. E só tem um caminho, a recuperação é no trabalho, no dia a dia, nas oportunidades que surgem. É todo esse processo que a gente busca. Todos são importantes, o Gabi é importante”, disse Tite.

Gabigol ficou os 90 minutos da partida em Manaus no banco de reversas. Na Arena da Amazônia, aliás, ele se deparou com fortes críticas dos torcedores. Alguns deles levaram um faixa com o dizer: “não somos fãs de canalhas”.

Tempos distintos

Ao abordar o cenário que o Flamengo encontrou contra o Amazonas, Tite afirmou que viu a partida com “tempos distintos”. Além disso, citou mudanças que melhoraram o desempenho da equipe.

“Foram dois tempos distintos. O primeiro teve organização ofensiva mas nós dávamos o contra-ataque ao adversário. Mas, no segundo tempo a gente ajustou mais, trazendo o Varela para dentro e dando uma liberdade para o Gerson, ai criou mais”, explicou.

