Ex-Raimundos, Rodolfo Abrantes denuncia abusos em igreja

O ex-vocalista da banda Raimundos e atual cantor cristão Rodolfo Abrantes publicou, na quarta-feira (22), um desabafo nas redes sociais denunciando abusos que ele e a esposa, Alexandra Abrantes, sofreram enquanto frequentavam uma igreja da Bola de Neve, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

O casal, que deixou a congregação há 13 anos, decidiu se pronunciar esta semana após os pastores da instituição serem acusados de desvios de dízimo. "Já fazem 13 anos que nos desligamos desse ministério. Em razão de não ter anunciado à época a nossa saída, muitas pessoas, principalmente na nossa cidade, ainda acham que estamos lá. Eu e minha esposa, Alexandra Abrantes, não temos conhecimento, nem compactuamos de absolutamente nada que tenha sido feito por meio da liderança desde 2011, quando saímos", comentou.

O compositor também relatou que sua esposa foi ofendida e que ele foi acusado de uma dívida que não existia. "Só posso falar do vivemos e sofremos através de um sistema, infelizmente, abusivo e opressor. Minha tentativa de ser discreto pra não fazer mais barulho não foi recíproca. Fomos cancelados por pastores que tínhamos como amigos, minhas músicas proibidas de tocar em cultos, minha esposa foi chamada de Jezabel pra baixo, fui acusado de uma dívida com o selo musical da igreja, tudo isso, talvez, com o intuito de se preservar e manter esse sistema funcionando", acrescentou.

Alexandra Abrantes, esposa de Rodolfo, se pronunciou no último domingo (19), relatando “manipulações” sofridas na instituição, por meio de comentário nas redes sociais. Ela ainda descreveu a líder da igreja em questão como “pastora só por título, pois nunca cuidou de ninguém a não ser de si mesma”.

A Bola de Neve é a igreja na qual Peeter Lee Grando é pastor auxiliar — ele é pré-candidato a prefeito pelo PL em Balneário Camboriú.

O Ministério Público de Santa Catarina instaurou, na última terça-feira (21), uma notícia para apurar uma denúncia contra a instituição. A apuração foi aberta em razão da divulgação de “notícias de possível malversação de recursos públicos pela Organização da Sociedade Civil Árvore da Vida (Casa das Anas) e pelo Instituto para Empreendedoras (IPE)”.