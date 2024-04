O Banco Central divulgou, nesta semana, dados referentes ao mês de fevereiro acerca dos juros cobrados no rotativo do cartão de crédito, que atingiram o menor nível desde dezembro de 2022. Para especialistas, a queda se deve pelo Programa Desenrola Brasil, sancionado em janeiro, e cortes na taxa Selic.

De acordo com o BC, a taxa média de juros cobrada no cartão de crédito recuou de 96,1% ao ano, em fevereiro de 2023, para 84,9% ao ano, em fevereiro de 2024. Já no rotativo, a redução foi de 420,4% ao ano para 412,5% ao ano, a menor taxa desde dezembro de 2022.

Para o especialista em finanças e investimentos, Hulisses Dias, o Desenrola está permitindo que a população renegocie suas dívidas com condições especiais e, aos poucos, tenha espaço no orçamento para consumir, o que acaba refletindo também na economia.



"A lei do desenrola colocou um teto nos juros cobrados no rotativo do cartão de crédito, que desde janeiro é limitado a 100% do valor da dívida original, criando assim uma trava no efeito bola de neve", explicou Hulisses ao Correio.

Além disso, os dados divulgados mostram um menor volume de dinheiro no rotativo e maior no crédito à vista em fevereiro. "Esse é um dado importante, pois se a população evitar pagar juros sobre dívidas terá mais dinheiro disponível no orçamento para consumir", pontuou também o especialista.