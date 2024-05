Banda Caos lúdico se apresenta na Infinu nesta quinta-feira (23/5)

A cena do rock brasiliense se renova a cada dia, e, na proposta de mostrar esses novos sons, a Infinu comunidade criativa recebe as bandas Caos lúdico e Marsalla nesta quinta-feira (23/5) em um show agitado. O evento Uma nova cena recebe de portas abertas os amantes do rock da cidade com entrada gratuita.

Brasília é marcada pelo gênero musical desde a década de 1980 e hoje o rock faz parte da identidade da cidade. O guitarrista e vocalista da Caos Lúdico, João Ramos, enxerga enorme potencial na cena roqueira da cidade. “Brasília tem uma diversidade maravilhosa de estilos, é essencial aproveitarmos isso. Precisamos atrair o público para mostrar o que está rolando na cidade… as bandas das outras gerações são ótimas, com uma história magnífica, mas as atuais também estão na luta para fazer história. E já estamos fazendo, isso eu garanto. Hora de olhar pra frente!”, diz.

O guitarrista afirma que o trabalho deve ser constante para a banda conquistar um lugar em um mundo cheio de informações e novidades. Ele ressalta que tocar em festivais, ouvir a música na rádio, gravar clipes e produzir shows para formar um público são alguns dos pontos essenciais para uma banda, mas é preciso planejamento para executar tudo da maneira correta.

Os desafios da vida inspiram o grupo a criar as composições e é isso que o Caos Lúdico gosta de passar nas músicas. As performances preferidas de João são as que geram mais interação com o público, com destaque para Ska na ptaia, Recordações, Tá legal assim e Contra a chuva. A banda dialoga com o rock, o reggae e o pop.

Serviço

Uma nova cena

Com Caos lúdico e Marsalla. Quinta-feira (23/5), a partir das 20h, na Infinu Comunidade Criativa (CRS 506 Bloco A Loja 67). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel