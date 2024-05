Clairo lança novo single e anuncia o álbum ‘Charm’

Clairo anuncia o seu terceiro álbum, Charm, que chega às plataformas digitais no dia 12 de julho. Produzido por ela e Leon Michaels, o disco transita entre o jazz, o folk e o soul. O primeiro single do álbum Sexy to Someone foi lançado hoje e relembra as produções anteriores da cantora.

Para a nova produção, Clairo adotou técnicas de gravação analógica do século 20. Em Charm, ela retoma os acompanhamentos instrumentais ao vivo do álbum Sling (2021), adicionando metais, sopros e sintetizadores vintage. A base traz semelhanças do seu primeiro álbum Immunity (2019).



O single Sexy to Someone já está disponível em todas as plataformas digitais. A cantora ,que já lançou novo merchandising para o lançamento, deixou em aberto a possibilidade de uma turnê.